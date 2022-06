Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagvormittag stabil

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 16.06.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,40 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,53 EUR an. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,32 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,61 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 88,20 EUR aus.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,02 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41.017,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 11,48 EUR je Aktie.

