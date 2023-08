Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag höher

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 68,62 EUR zu. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,00 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 918.905 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,90 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,65 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 35,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,91 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie leichter: Daimler Truck-CEO übernimmt nach Tod von Goetz zunächst Finanzressort

DAX-Konzerne bekommen Konjunkturschwäche zu spüren - Wachstum unterhalb der Inflation

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) abgeworfen