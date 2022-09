Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Vormittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 56,70 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.889 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 27,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,19 EUR am 14.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,97 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,60 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,20 Prozent auf 36.440,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck kritisiert Energiebürokratie des Bundes - Daimler Truck-Aktie im Plus

Kritik an Tesla & Co: Apple-Mitgründer Wozniak sind manche Autos zu digital

Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Gericht weist Klage der Deutschen Umwelthilfe ab - Umweltschützer wollen in nächste Instanz gehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com