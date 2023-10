Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 63,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,5 Prozent auf 63,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,71 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,37 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 449.816 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.10.2022 bei 53,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 16,72 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,18 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,91 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 38.241,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.440,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

