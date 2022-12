Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Mittag Boden gut

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 62,24 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,97 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 885.822 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 20,10 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,20 EUR.

Am 26.10.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 17.02.2023 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,62 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

