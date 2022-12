Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 62,02 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,97 EUR ab. Bei 62,22 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.283.927 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,57 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,20 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 26.10.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.716,00 EUR – eine Minderung von 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 40.083,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 17.02.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 15.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com