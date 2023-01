Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag schwächer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 66,69 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,45 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 462.000 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 32,88 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 17.02.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

