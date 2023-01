Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Um 04:22 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 67,66 EUR. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,80 EUR zu. Bei 67,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 867.860 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,15 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 83,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,80 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

