Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 59,56 EUR ab.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 59,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 59,43 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.433.479 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 27,77 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,78 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 22.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

