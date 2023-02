Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 09:06:55 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 74,08 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 249.288 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 47,60 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

