Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Aufschlag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 61,56 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 61,56 EUR zu. Bei 61,68 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 527.049 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 50,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,36 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,67 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,44 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.04.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 9,87 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

