Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 61,37 EUR.

Mit einem Wert von 61,37 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,23 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,41 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106.872 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 50,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,30 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,36 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,67 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,20 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 24.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,87 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt im Minus

Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

ZEEKR-Aktie höher: Wollen Audi, BMW und Mercedes in China 2025 überholen