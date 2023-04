Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag im Aufwind

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 70,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,83 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.229 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 75,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,19 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,10 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 88,00 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,72 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,82 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.003,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.04.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,19 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

