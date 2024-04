Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 74,95 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 74,95 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,21 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 877.037 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 3,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 26,51 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 40.261,00 EUR, gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,81 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 25.04.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

