Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 74,29 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 74,29 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 74,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,57 EUR. Zuletzt wechselten 91.045 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,25 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 92,10 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40.261,00 EUR – eine Minderung von 1,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.003,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,76 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Minus

Börse Europa in Rot: Das macht der STOXX 50 am Mittag