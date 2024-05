Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag stärker

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 68,57 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 68,57 EUR. Bei 68,66 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,25 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.500 Stück gehandelt.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach oben. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,80 EUR.

Am 30.04.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,69 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 35,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,76 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

