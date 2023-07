Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 72,33 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 72,33 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 71,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 715.688 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 4,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 16.07.2022 auf bis zu 50,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,32 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,36 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.516,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.858,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Mercedes nennt Preiskampf auf chinesischem EV-Markt "dramatisch"

Elektro-SUV Denza N7: Das ist BYDs neueste Antwort auf Tesla

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verdient