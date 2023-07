Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 72,01 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 72,01 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,84 EUR ein. Bei 72,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 127.571 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Gewinne von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.07.2022 bei 50,40 EUR. Abschläge von 30,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,36 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 37.516,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.858,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

