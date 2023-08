Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag ins Minus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 67,51 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 67,51 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,51 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,11 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 814.463 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 50,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 24,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 91,00 EUR.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 38.241,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

