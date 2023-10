Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 64,29 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 64,29 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 874.254 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 53,84 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2022). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 19,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,18 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,91 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,05 EUR je Aktie belaufen.

