Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 59,98 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 59,41 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,61 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.838.081 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 23,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,07 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 15.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

