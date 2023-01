Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) behauptet sich am Vormittag

Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,26 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 66,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,33 EUR. Bisher wurden via XETRA 46.240 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Mit einem Zuwachs von 13,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 34,01 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,17 EUR an.

Am 26.10.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umgesetzt.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 15.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,80 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Tesla-Alternativen NIO, VW, Mercedes Benz & Co: Diese Neuheiten kommen 2023 auf den deutschen E-Auto-Markt

Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Neuer Formel-1-Wagen soll Mitte Februar vorgestellt werden

Daimler Truck-Aktie mit Zuschlägen: Daimler Truck verkauft 2022 deutlich mehr Fahrzeuge

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com