Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 59,87 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 59,87 EUR. Bei 60,06 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 59,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.049.026 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Gewinne von 27,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 8,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,78 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,44 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

