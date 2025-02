Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 61,34 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 61,34 EUR abwärts. Bei 61,17 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,79 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 432.167 Stück gehandelt.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 26,26 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 50,75 EUR am 13.11.2024. Mit Abgaben von 17,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,36 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 67,67 EUR.

Am 25.10.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 präsentieren. Am 24.04.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,89 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

