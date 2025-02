Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 61,68 EUR zu.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 61,68 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 61,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.955 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 77,45 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,57 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,36 EUR, nach 5,30 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 67,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024. Das EPS belief sich auf 1,66 EUR gegenüber 3,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,18 Prozent auf 34,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 9,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind