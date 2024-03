Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 73,43 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 73,43 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,47 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 65.517 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 3,51 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 24,99 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,93 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 EUR, nach 3,72 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 40.261,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.003,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 25.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

