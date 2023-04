Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag freundlich

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 70,14 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,56 EUR. Bisher wurden heute 693.805 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 15.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,92 EUR.

Am 17.02.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 11,82 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41.003,00 EUR im Vergleich zu 43.389,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

UBS-Umfrage: Globales Kaufinteresse an Elektroautos rückläufig - NASDAQ-Titel Tesla bleibt führende Marke

Fahrweise, Batteriepflege & Co.: So kann man mit einem E-Auto Strom sparen

Daimler Truck-Aktie leichter: Daimler Truck beginnt Bauarbeiten für Fabrik in Halberstadt

