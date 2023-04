Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 70,09 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 70,25 EUR. Mit einem Wert von 69,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.306.221 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,92 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 7,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 39,65 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,92 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,72 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,82 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,50 Prozent zurück. Hier wurden 41.003,00 EUR gegenüber 43.389,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.04.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

