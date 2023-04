Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 69,70 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 69,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.671 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,19 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 15.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,87 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,92 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 17.02.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurden 3,72 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 11,82 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 41.003,00 EUR, gegenüber 43.389,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,50 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 28.04.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 26.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com