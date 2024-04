Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 74,65 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 74,65 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,14 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,81 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 432.916 Aktien.

Bei einem Wert von 77,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,75 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 26,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 94,10 EUR.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40.261,00 EUR im Vergleich zu 41.003,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,72 EUR je Aktie belaufen.



