Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Nachmittag Boden gut

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 18.05.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 65,26 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,86 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.278.185 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,23 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (54,67 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 19,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,44 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.017,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 11,53 EUR je Aktie belaufen.

