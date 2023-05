Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag ins Plus

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 69,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 70,55 EUR. Bei 68,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.281.035 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 75,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 39,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.858,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,74 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

