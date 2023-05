Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 69,63 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 69,83 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,90 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.724 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 27,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,91 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 3,69 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,63 Prozent auf 37.516,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 24.07.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie profitiert: Analyst von Goldman Sachs sieht mehr Kurspotenzial bei Mercedes-Benz

Mercedes Benz-Aktie: Der Werdegang von Mercedes Benz-Chef Ola Källenius

Mercedes-Benz-Aktie negativ: Ab 2026 will Mercedes-Benz nur noch vollelektronische Transporter bauen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com