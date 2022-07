Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 18.07.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent auf 52,56 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,37 EUR. Zuletzt wechselten 92.085 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 32,53 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 4,72 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,93 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,02 Prozent auf 34.858,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.017,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 26.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,19 EUR im Jahr 2022 aus.

