Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 72,49 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 72,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 72,08 EUR. Bei 72,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 379.955 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 76,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 4,98 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 30,13 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Es stand ein EPS von 3,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.516,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 34.858,00 EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,80 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

