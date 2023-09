Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Vormittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 67,12 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 67,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 67,05 EUR. Bei 67,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.863 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,38 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,45 EUR an.

Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,91 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.241,00 EUR umgesetzt, gegenüber 36.440,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,11 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

