Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legt am Mittwochmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 65,06 EUR nach oben.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 65,06 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 65,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 391.599 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.10.2022 auf bis zu 55,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,18 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023. Das EPS lag bei 3,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

