Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schiebt sich am Freitagmittag vor

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,9 Prozent auf 61,94 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,82 EUR. Zuletzt wechselten 1.674.327 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 20,49 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 50,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 82,07 EUR angegeben.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.716,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,91 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,47 EUR fest.

