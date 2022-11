Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 61,71 EUR. Bei 62,45 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 60,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.757.838 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,90 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 20,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 82,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 40.083,00 EUR umgesetzt worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,47 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

