Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag mit Abschlägen

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 63,52 EUR ab.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 63,52 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,29 EUR nach. Bei 63,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.281.874 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,80 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 13,29 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 80,33 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR im Vergleich zu 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

