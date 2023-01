Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 65,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 65,52 EUR. Bei 66,59 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.036.007 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 31,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 83,17 EUR angegeben.

Am 26.10.2022 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.716,00 EUR – das entspricht einem Minus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.02.2024 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

