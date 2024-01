Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 59,87 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 59,87 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 60,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,53 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 411.615 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 76,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,78 EUR an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,37 Prozent zurück. Hier wurden 37.200,00 EUR gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,91 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

