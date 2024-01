Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag ins Minus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 59,25 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 59,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 59,18 EUR aus. Mit einem Wert von 60,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.247.475 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,04 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,78 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,37 Prozent verringert.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

