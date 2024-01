Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteuert sich am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 59,97 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 59,97 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,10 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81.628 Stück gehandelt.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 76,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 21,20 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 55,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,78 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,66 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.716,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

