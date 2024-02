Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag ins Plus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 67,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,1 Prozent auf 67,48 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,61 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 491.559 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 12,77 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 22,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 5,20 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 83,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,27 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 12,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

