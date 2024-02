Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag zu

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 67,52 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 67,52 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,61 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,37 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 957.961 Stück.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR an. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 11,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Mit Abgaben von 18,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,19 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,70 EUR an.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,72 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.200,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.003,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

