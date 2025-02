Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittwochmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 61,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 61,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 61,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,89 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 527.202 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 77,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,14 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,36 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 67,67 EUR angegeben.

Am 25.10.2024 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,44 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37,20 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34,53 Mrd. EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 24.04.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,89 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mittags mit Gewinnen