Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 73,97 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 73,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.400.077 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 2,88 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,93 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 91,40 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,72 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.261,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 41.003,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Am 25.04.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,72 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

