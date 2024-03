Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 73,59 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 73,59 EUR zu. Bei 73,77 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 73,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 40.599 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 3,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 25,15 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,93 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,40 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 40.261,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.003,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Tesla-Zulieferer CATL übertrifft Gewinnerwartungen - CATL-Aktie mit Kurssprung

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen