Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 70,04 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,56 EUR ab. Bei 70,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 530.014 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 75,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 7,74 Prozent wieder erreichen. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 39,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 88,92 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 17.02.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,72 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,50 Prozent auf 41.003,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 43.389,00 EUR gelegen.

Am 28.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,18 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com